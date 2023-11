DIF refrenda su compromiso con Zitácuaro y comunidades con autogobierno

No obstante, informó que a partir del 14 abril y hasta el 2 de junio, en el marco de las campañas electorales, se suspenderá la difusión de la entrega, pero ello no indica, que se deje de entregar las dotaciones alimentarias a los grupos prioritarios, por ello, aprovechó, para exhortar a las autoridades a no condicionar la entrega de las dotaciones alimentarias.