DIF Michoacán transforma vidas con 21 adopciones logradas en lo que va del año

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En el marco del Día Mundial de la Adopción, el Sistema DIF Michoacán, reafirma su compromiso social, logrando concretar 21 procesos de adopción en lo que va del año, informó la directora general del organismo, Ana Sofía Bautista Aguíñiga.

Con estas acciones, se prioriza el interés superior de la niñez, cuyo principio constitucional establece que los derechos de las y los menores de edad deben ser protegidos y antepuestos en cualquier situación.

El procedimiento de adopción, no es solo un acto de amor que transforma la vida de las niñas, niños o adolescentes adoptados, también cambia la vida de las personas adultas que deciden formar una familia con ellos.