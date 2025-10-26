Dieron inicio las representaciones de Noche de Muertos en los Manantiales de Urandén: Sectur

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Semana de Celebración de la Noche de Muertos dio inicio con la representación solemne de “El Camino de las Ánimas” en los Manantiales de Urandén, una experiencia única que fusiona la cultura y el orgullo ancestral de la región.

Esta experiencia organizada por segundo año consecutivo por la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur) y por las propias comunidades, han recibido ya a turistas nacionales e internacionales que han llegado para vivir esta mágica celebración ancestral que tiene sus raíces en “el alma de México”.