Dicta INE Michoacán medidas cautelares para que el estado retire espectaculares

No hay evidencia de que hubiera mala fe de hacer la contratación rebasando los tiempos del retiro legal (…) para no afectar el proceso electoral y no darle ventaja a nadie, sí pareciera que pudiera haber una cacería política, a un acto porque no se da consecutivamente, no ha hecho ruedas de prensa o entrevistas, parece un descuido de las empresas contratadas, y por ello solicitó que fuera exhorto porque “no es sistemático y no hay evidencia de intervención

Rigoberto Márquez Verduzco, representante de Morena ante la Junta Local del INE