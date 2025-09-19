Diana Caballero restablece las audiencias ciudadanas: Queréndaro

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con el firme compromiso de mantener un gobierno cercano, sensible y presente, la presidenta municipal Diana Caballero anunció el restablecimiento de las audiencias ciudadanas, un espacio abierto para que las y los querendarenses puedan expresar de manera directa sus inquietudes, necesidades y propuestas.

Diana Caballero subrayó que “escuchar de frente a la gente es la base de una administración que da resultados”, destacando que estas audiencias fortalecen la comunicación entre gobierno y comunidad, permitiendo atender de primera mano cada solicitud y construir soluciones conjuntas.