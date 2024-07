Dialogan autoridades electorales y del congreso de Michoacán sobre la reforma al Poder Judicial

Yurisha Andrade celebró, por un lado, que exista a nivel federal una propuesta para acelerar los tiempos en los juicios, no obstante, señaló que se le debe poner atención a las posibles sanciones que se les aplique a los juzgadores que se retrasen en sus sentencias.

"Gracias a estos órganos que se están proponiendo habrá celeridad para los juicios penales, los juicios fiscales, incluso para que la propia ciudadanía pueda ir a manifestar alguna inconformidad contra algún juez, pero también es importante ver lo que se plantea para poder sancionar a los juzgadores y juzgadoras que no actúen apegados a los principios de legalidad, es no dejarse presionar por factores externos, lo que ya se ha vivido cuando se ha denostado a la corte, a la Sala Superior, a las salas regionales, a los órganos locales, porque muchas veces las determinaciones no son favorables y aquí es donde cuando llegan los partidos políticos a tratar de intimidarte obviamente no es lo mismo".