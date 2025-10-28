¡Di sí a la donación al Banco de Alimentos! Aportación de Clientes, la campaña

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Del 19 de octubre al 18 de noviembre, el Banco de Alimentos en Michoacán lleva a cabo la campaña “Aportación de Clientes en Soriana” en las 17 sucursales que tiene en la entidad.

En entrevista, el director General del Banco de Alimentos de Michoacán, Enrique Rodríguez, refirió que año con año se realiza esta acción que beneficia a las familias que se apoyan de manera semanal en el Banco.

Comentó que el año pasado se logró una recaudación de 52 mil pesos y este año la expectativa es que incremente a 57 mil pesos.

Indicó que no se trata de un redondeo al momento de pagar las compras, sino una aportación por parte del cliente que va desde 1 peso hasta lo que deseen cooperar para la causa.

Inclusive, dijo, se pueden hacer aportaciones en especie directas al Banco de Alimentos de Michoacán, donde la población puede llevar desde alimento hasta cobijas para la temporada invernal que se aproxima.

Y es que puntualizó que a la semana se apoya a 7 mil familias, lideradas por mujeres, con alimentos para fortalecer su alimentación y así, combatir la pobreza alimentaria.

El apoyo que se genere, señaló, no solo beneficiará a las familias de Morelia, sino de todo el estado donde se tiene un espacio.

Por lo que invitó a la población en general a unirse a la campaña “Aportación de Cliente en Soriana”, para ayudar a las familias que atiende el Banco de Alimentos de Michoacán.

