Diálogo y apertura con todos los sectores de la sociedad civil, prioridad de la FGE: Carlos Torres Piña

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En un ejercicio de acercamiento con sectores de la sociedad civil, el Fiscal General del Estado de Michoacán, Carlos Torres Piña, sostuvo una reunión con colectivos y activistas en defensa de los derechos de los animales, cuyos planteamientos, inquietudes y propuestas encaminadas a fortalecer la protección y el respeto hacia la vida animal fueron escuchados, para hacerle frente a todo acto que vulnere el bienestar animal en la entidad.

Durante el encuentro, Torres Piña reiteró el compromiso institucional de mantener un canal de diálogo abierto y permanente entre la Fiscalía Especializada en Combate a los Delitos contra el Medio Ambiente y la Fauna y los institutos municipales de protección animal, asociaciones protectoras y activistas en esta materia, así como de reforzar las acciones que permitan garantizar el acceso a la justicia en casos que atenten contra el bienestar y la integridad de los animales.