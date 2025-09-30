Diálogo permitió el retorno a clases en Coahuayana: SEE

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La titular de la Secretaría de Educación del Estado (SEE) de Michoacán, Gabriela Aguilar Molina, celebró la reanudación de clases en el municipio de Coahuayana. La funcionaria atribuyó el retorno a la normalidad al diálogo constante con el alcalde.

La suspensión se dio por decisión del alcalde tras un enfrentamiento entre grupos delictivos en la cabecera, que generó temor entre familias y maestros.