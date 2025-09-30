Michoacán

Diálogo permitió el retorno a clases en Coahuayana: SEE

Gabriela Molina, titular de la SEE, enfatizó la coordinación con el alcalde para reanudar actividades escolares tras la violencia
NAOMI CARMONA
MiMorelia.com
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La titular de la Secretaría de Educación del Estado (SEE) de Michoacán, Gabriela Aguilar Molina, celebró la reanudación de clases en el municipio de Coahuayana. La funcionaria atribuyó el retorno a la normalidad al diálogo constante con el alcalde.

La suspensión se dio por decisión del alcalde tras un enfrentamiento entre grupos delictivos en la cabecera, que generó temor entre familias y maestros.

Molina Aguilar subrayó que el diálogo evitó impactos mayores en la educación:

“El diálogo es lo más importante. Explicamos que, si bien los sucesos nos hacen muy sensibles a todo lo que pasa en las comunidades, era importante que las niñas y los niños no se vieran afectados, sobre todo en la cabecera municipal, al no tener clases. Entonces, hoy ya están en clase los niños y niñas de Coahuayana”
afirmó

La SEE aclaró que la suspensión de clases es facultad exclusiva de autoridades estatales y federales, no municipales; por ello, se dio recientemente una reunión con alcaldes para informarles sobre sus atribuciones.

Molina Aguilar llamó a los ayuntamientos para que, en coordinación, generen condiciones educativas, especialmente cuando existen situaciones de violencia de por medio.
“Nosotros hacemos un llamado para que exista la coordinación antes de cualquier toma de decisiones porque, como ya señalaba en Coahuayana, lo importante es estar coordinados e informar, y que sea la autoridad estatal quien pueda suspender clases en todos los casos”
