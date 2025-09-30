Diálogo permitió el retorno a clases en Coahuayana: SEE

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La titular de la Secretaría de Educación del Estado (SEE) de Michoacán, Gabriela Aguilar Molina, celebró la reanudación de clases en el municipio de Coahuayana. La funcionaria atribuyó el retorno a la normalidad al diálogo constante con el alcalde.
La suspensión se dio por decisión del alcalde tras un enfrentamiento entre grupos delictivos en la cabecera, que generó temor entre familias y maestros.
La SEE aclaró que la suspensión de clases es facultad exclusiva de autoridades estatales y federales, no municipales; por ello, se dio recientemente una reunión con alcaldes para informarles sobre sus atribuciones.
Molina Aguilar llamó a los ayuntamientos para que, en coordinación, generen condiciones educativas, especialmente cuando existen situaciones de violencia de por medio.
RPO