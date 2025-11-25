Diálogo con transportistas y campesinos a nivel federal permitirá avanzar en la atención a sus demandas: Raúl Zepeda

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Gobernación instaló este martes una mesa nacional de diálogo con organizaciones campesinas y transportistas, con el objetivo de avanzar en acuerdos y dar atención a los planteamientos que el sector ha venido impulsando en distintos puntos del país.

En ese marco, el secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor, destacó que en la entidad el trabajo de interlocución con productores del campo y transportistas se ha sostenido desde semanas atrás con diversas organizaciones y con representantes de múltiples sistemas productivos.

“En Michoacán hemos mantenido diálogo permanente con productores, asociaciones campesinas y sectores del transporte. Nuestro objetivo es coadyuvar en sus actividades, escuchar sus necesidades reales y acompañar sus procesos y gestiones para fortalecer tanto al campo michoacano como al sector de la movilidad”, afirmó Zepeda Villaseñor.