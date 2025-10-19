Diálogo con SSP y FGE es constante: Carlos Garfias Merlos

“Seguimos dialogando y hemos estado en coordinación”, dijo al precisar que se ha proporcionado toda la información sobre los contactos de atención no solo de la Iglesia Católica, sino de todas las expresiones de fe para trabajar conjuntos en la atención de las víctimas de la violencia.

En cuanto a la Fiscalía General del Estado (FGE), especificó que el diálogo continua y se ha proporcionado también la información sobre la situación que se vive en las regiones.

De los últimos hechos de violencia a sacerdotes, Garfias Merlos dijo que la investigación continúa por el asalto qué sufrieron dos párrocos y en cuanto se tenga más información, se dará a conocer.

BCT