Diálogo asegura sacar acuerdos adelante en congresos federal y locales: Ernesto Núñez

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Ernesto Núñez Aguilar, diputado federal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), subrayó la importancia del diálogo para superar la polarización en el Congreso de la Unión, así como las dinámicas dispares provocadas por la falta de experiencia en el Congreso de Michoacán, situaciones que —dijo— en ocasiones impiden aterrizar acuerdos políticos.

En entrevista, destacó que el PVEM busca establecer acuerdos constructivos frente al ambiente legislativo álgido que se vive en la Cámara de Diputados.

“Se siente un ambiente álgido, por decirlo así, pero ocuparemos de los mejores oficios, principalmente de los coordinadores, para que se puedan avanzar los trabajos y sacar la agenda de los partidos políticos. En el caso del Partido Verde, hemos pedido mesura, cordura y que todo se dé a través del diálogo, no de los golpes ni de las denostaciones”, afirmó Núñez.

Recordó que la polarización en el Congreso federal quedó evidenciada con el fallido intento de elección de la mesa directiva el pasado domingo. A nivel local, y como dirigente estatal del PVEM, ha instruido a sus seis diputados a transitar por la vía del diálogo.

Según Núñez, en el Congreso de Michoacán uno de los principales retos es la inexperiencia de algunos legisladores, lo que dificulta que la dinámica legislativa fluya con mayor armonía.

“El juego que ha tenido el Verde con Morena es que, en lo cortito, se discute qué podemos avanzar y qué no. No tenemos que andarnos carteando en medios ni peleando en medios; por eso yo he exhortado a mis compañeros de Morena aquí, que es a través del diálogo como se resuelven las cosas. Ha habido avances, ha habido respeto, por supuesto, y en esa ruta vamos a seguir trabajando. En el caso del Verde, no ha habido más que disposición y disciplina; somos los primeros en llegar, con menos faltas y muy productivos”.

mrh