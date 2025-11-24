Deuda silvanista persiste; se heredará a próxima administración: SFA

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La administración del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla heredará una deuda reestructurada a la siguiente gestión estatal, aunque el origen de dicha obligación financiera proviene del gobierno anterior, encabezado por el exgobernador Silvano Aureoles Conejo, reconoció el titular de la Secretaría de Finanzas y Administración (SFA), Luis Navarro García.

En entrevista para MIMORELIA.COM, recordó que, al entrar la administración, se recibió una deuda de largo plazo por más de 19 mil millones de pesos con diversos bancos, lo que obligó a realizar una reestructuración por un periodo de 15 años.

Hoy, dijo, se ha logrado pagar parte de la deuda a largo plazo, dando prioridad a terceros institucionales, cubriendo 5 mil millones de pesos, por lo que actualmente no se debe nada; mientras que, a proveedores, se ha logrado pagar 4 mil 500 millones de pesos.

"El tema de la deuda a largo plazo se pactó con la reestructura a 15 años; el reto es dejar pagada la mayor cantidad posible de proveedores, o sea, que la carga financiera para el próximo gobernador sea muy distinta a la que nosotros hemos tenido", dijo.

Subrayó que esta administración prácticamente ha pagado adeudos del gobierno anterior. Sin embargo, la deuda de largo plazo continuará, como se tiene pactado en la reestructuración que aprobó el Congreso de Michoacán, afectando directamente las participaciones federales comprometidas para el pago de la deuda.

