Deuda pública en Michoacán creció 154 veces en 23 años

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La deuda pública en Michoacán creció 154 veces en los últimos 23 años, afirmó el economista Heliodoro Gil Corona, quien señaló que en 2002 era de 143 millones de pesos y que al tercer trimestre de este año ascendió a 22 mil millones de pesos.

Durante la presentación de la iniciativa de reforma "No más deuda en Michoacán", el especialista en economía apuntó que la deuda pública ha evolucionado de forma exponencial durante las últimas dos décadas, por lo que es necesario generar condiciones financieras que no frenen las inversiones.

Durante su intervención, Gil Corona detalló que el estado forma parte del 77 por ciento del total de la deuda a nivel nacional, misma que asciende a 691 mil millones de pesos, cifra 47 veces mayor a la registrada en 2010, que fue de 15 mil millones de pesos.

El investigador de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) apuntó que los estados de Nuevo León, Ciudad de México, Estado de México, Chihuahua, Coahuila, Jalisco, Sonora, Baja California y Michoacán participan con casi el 80 por ciento del total de la deuda pública en México.

"Es momento de que la perspectiva que han tomado las finanzas públicas en Michoacán se dote de sostenibilidad, con objeto de generar certidumbre y estabilidad, propicias para el desarrollo económico y social de la entidad."

Ahora, con la iniciativa de reforma presentada, que pretende prohibir el endeudamiento a largo plazo de los gobernadores, el economista apuntó que lo importante es no limitar la fuente de financiamiento para el desarrollo de infraestructura urbana y rural, sino acotar la gestión de la administración para que no sobrepase las responsabilidades constitucionales de los gobiernos.

Acotó que el uso del crédito público se ha convertido en una práctica común por parte de las entidades federativas para atender necesidades diversas, resolver pasivos presupuestarios, realizar inversiones directas en obras físicas y llevar a cabo estructuras de carácter financiero. Sin embargo, advirtió que este crédito debe sostenerse en una sólida capacidad de pago que no desajuste las finanzas.

RYE-