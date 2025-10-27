Detienen ocho con armas y droga tras persecución en Puruándiro, Michoacán

De acuerdo con el reporte oficial, fueron asegurados siete hombres y una mujer, de los cuales cuatro son menores de edad. A los detenidos se les decomisaron ocho armas de fuego —cuatro cortas y cuatro largas, entre ellas pistolas Colt .45 mm, Taurus PT92, y rifles AR-15 y Norinco—, así como cerca de dos kilogramos de metanfetamina en presentación cristalina.

También se aseguraron cuatro motocicletas, dos de las cuales cuentan con reporte de robo reciente ante autoridades estatales. Entre ellas se encuentra una Vento Cross Max 2024 y otra del mismo modelo, ambas con denuncias registradas en julio de este año.

Las personas detenidas, junto con las armas, la droga y los vehículos, fueron puestas a disposición del Ministerio Público Federal en las instalaciones de la Fiscalía General de la República, con sede en Morelia.