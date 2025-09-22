Detienen en Zamora a sujeto señalado de homicidio calificado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Las secretarías de Seguridad Pública (SSP) y de la Defensa Nacional (Defensa), así como la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Policía Municipal, detuvieron a un hombre que contaba con orden de aprehensión por homicidio calificado.

La detención se realizó en el fraccionamiento San Joaquín, en el municipio de Zamora. Mientras los efectivos realizaban labores operativas, aseguraron al hombre y tras revisar sus antecedentes penales corroboraron que tenía una orden de aprehensión vigente por el delito de homicidio calificado.

El indiciado fue trasladado y puesto a disposición de la autoridad competente, encargada de llevar a cabo las diligencias que marca la ley.

La SSP junto a autoridades federales ratifica su compromiso de garantizar la estabilidad, seguridad y mantener la paz social. Se mantiene abierta la línea telefónica 911 para reportar cualquier incidente o solicitar algún servicio de emergencia.

