Detienen en Zamora a presunto líder criminal; contaba con cinco órdenes de aprehensión

Zamora, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) en conjunto con las secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana, de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, y la Fiscalía General del Estado (FGE) llevaron a cabo un operativo que permitió la detención de un objetivo prioritario, quien cuenta con cinco órdenes de aprehensión vigentes por los delitos de homicidio calificado y secuestro agravado.

Labores operativas de inteligencia de la Subsecretaría de Investigación Especializada (SIE) y de las autoridades mencionadas, permitieron identificar al objetivo criminal, quien presuntamente mantenía operaciones relacionadas al delito de extorsión y a la venta de drogas en Morelia, Zamora y Uruapan.

En seguimiento a la estrategia, el individuo fue localizado en la colonia Las Fuentes, en el municipio de Zamora, donde finalmente se efectuó su detención, poniéndolo a disposición de las autoridades competentes.

Con estas acciones, la SSP refrenda su compromiso de trabajar de manera conjunta con las instituciones estatales y federales para proteger a la ciudadanía y garantizar la seguridad de las y los michoacanos. Es importante recordar que en la línea de emergencias 089 se puede denunciar de manera anónima cualquier delito.

