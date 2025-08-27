Detienen en Uruapan a ‘El Rino’, presunto jefe de plaza; iba con armamento y equipo táctico

Uruapan, Michoacán (MiMorelia.com).- Este miércoles el pulso de la ciudad de Uruapan se aceleró. En la colonia Jardines del Pedregal, sobre la carretera Uruapan-San Juan Nuevo, policías municipales al mando del alcalde Carlos Manzo Rodríguez detuvieron al presunto jefe de plaza de un grupo delincuencial en la región Uruapan, "El Rino" o "El Chamuco", junto con uno de sus presunto sicarios oriundo de Tancítaro; ambos estaban armados y fuertemente equipados.

El operativo se desató cuando una patrulla detectó a los sujetos en una camioneta Toyota pick-up, blanca, con placas MU-5999-W. Al marcarles el alto, los agentes encontraron en el interior del vehículo un arma corta de las conocidas como “mata policías”, cartuchos, droga, dinero en efectivo (cerca de 50 mil pesos), ropa táctica, un dron y hasta un sistema de internet satelital.

La tecnología, subrayó el presidente municipal, era parte del equipo con el que los presuntos criminales operaban en la zona.

No fueron las autoridades federales ni un boletín institucional quienes dieron la primera noticia sino el propio alcalde de Uruapan. Desde su celular, Carlos Manzo habló directo a la cámara, con un lenguaje rudo y sin rodeos.

“Cada vez que pasen por aquí, hijos de la chingada, los vamos a estar deteniendo. Donde vayan a parar, si es en la cárcel o donde vayan a parar, sepan que aquí no van a andar haciendo chingaderas en el municipio ni molestando a nadie”, les sentenció el edil michoacano.

Carlos Manzo mostró en video parte de lo asegurado y advirtió que la Policía Municipal mantendrá patrullajes y alerta máxima en Uruapan. Al mismo tiempo, el presidente reconoció las limitaciones que hay en la justicia mexicana.