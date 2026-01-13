Detienen en Tingambato a Juan Carlos “N”, buscado por crimen en Estados Unidos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En el marco de la coordinación binacional, la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) en apoyo a las autoridades estadounidenses, detuvo a Juan Carlos “N”, presunto responsable de homicidio, cometido en el estado de California,

Tras el oficio de colaboración emitido por el Servicio Marshals de los Estados Unidos, adjuntos a la Ciudad de México, la FGE llevó a cabo trabajos de investigación que permitieron ubicar, en el municipio de Timgambato, al ahora detenido, quien se encuentra involucrado en un tiroteo cometido en California, en el que murió un hombre.

Juan Carlos “N” será puesto a disposición del Instituto Nacional de Migración, a efecto de que sea deportado y entregado a la autoridad que lo reclama.

BCT