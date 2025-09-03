Detienen en Pátzcuaro a hombre presunto responsable de violar a adolescente, novia de su hijo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) detuvo a Juan Baltazar “N”, por su posible participación en el delito de violación equiparada agravada, cometido en perjuicio de una adolescente, novia de su hijo, en el municipio de Pátzcuaro.

Investigaciones realizadas por la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos de Violencia Familiar y de Género establecen que el pasado 20 de junio, la víctima se encontraba en casa de su novio, cuando en un momento determinado, Juan Baltazar “N” la agredió sexualmente y después la amenazó de atentar contra su vida y la de su familia si contaba algo de lo ocurrido.

Tras recibir la denuncia, el agente del Ministerio Público recabó datos de prueba de la posible participación de Juan Baltazar “N”, lo que permitió obtener una orden de aprehensión en su contra, la cual fue cumplimentada por agentes de la Policía de Investigación.