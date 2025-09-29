Detienen en Morelia a hombre por presunto abuso sexual contra su vecino

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Armando “N”, presunto responsable de violación en agravio de su vecino, de xx años, en la ciudad de Morelia.

Indagatorias realizadas por la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos de Violencia Familiar y de Género establecen que el pasado 6 de septiembre, el detenido le pidió ayuda al adolescente para sacar la basura, situación que Armando “N” aprovechó para atacarlo sexualmente al interior de su domicilio.

Estos hechos se repitieron el pasado 19 de septiembre, razón por la que fue presentada una denuncia.

Durante el desarrollo de las diligencias, el agente del Ministerio Público estableció la posible participación de Armando “N” en el delito y solicitó una orden de aprehensión, que otorgó el Juez de Control.

Elementos investigadores realizaron la detención del presunto responsable y lo trasladaron al Centro Penitenciario, donde deberá resolverse su situación legal.

