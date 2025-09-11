Detienen a una persona y aseguran droga durante operativos de la Fiscalía
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), a través de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos de Alto Impacto, llevó a cabo la ejecución de dos cateos en diferentes municipios de la entidad, como parte de las acciones encaminadas para investigar y combatir el narcomenudeo y otros delitos de alto impacto.
En una primera acción, la Unidad de Investigación y Persecución al Narcomenudeo cumplimentó una orden de cateo en un inmueble ubicado en avenida Michoacán, en la colonia Las Margaritas, en Morelia, donde se aseguraron 175 dosis de metanfetamina, además de realizar la detención de Jorge Antonio “N”, por su probable relación en delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo con fines de comercio y/o suministro.
De igual forma, la Unidad Contra el Robo al Transporte ejecutó otro cateo en un domicilio situado en la calle López Mateos Sur, de la localidad de Cuto del Porvenir, municipio de Tarímbaro, donde se localizaron y aseguraron tres bolsas con marihuana, equivalente a 21.60 dosis.
En ambos operativos se contó con el apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y la Guardia Nacional, que brindaron seguridad perimetral para garantizar el desarrollo de las diligencias.
agm