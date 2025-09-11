Detienen a una persona y aseguran droga durante operativos de la Fiscalía

En una primera acción, la Unidad de Investigación y Persecución al Narcomenudeo cumplimentó una orden de cateo en un inmueble ubicado en avenida Michoacán, en la colonia Las Margaritas, en Morelia, donde se aseguraron 175 dosis de metanfetamina, además de realizar la detención de Jorge Antonio “N”, por su probable relación en delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo con fines de comercio y/o suministro.

De igual forma, la Unidad Contra el Robo al Transporte ejecutó otro cateo en un domicilio situado en la calle López Mateos Sur, de la localidad de Cuto del Porvenir, municipio de Tarímbaro, donde se localizaron y aseguraron tres bolsas con marihuana, equivalente a 21.60 dosis.