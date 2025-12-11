Detienen a tres y aseguran metanfetamina en cateos sorpresa en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En cumplimiento a su compromiso de investigar, perseguir y combatir de manera frontal los delitos relacionados con el narcomenudeo, la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), a través de la Fiscalía Especializada en Delitos Patrimoniales y Narcomenudeo, llevó a cabo dos cateos en distintos puntos de la capital michoacana, logrando el aseguramiento de diversas dosis de droga y la detención de tres personas presuntamente vinculadas a estas actividades ilícitas.

El primer cateo se efectuó en un inmueble ubicado en la calle Rubén Darío, de la colonia Faldas del Punhuato, donde personal de la Unidad de Investigación y Persecución al Narcomenudeo (UIPN) localizó y aseguró 245 dosis de una sustancia granulosa con características propias de metanfetamina. En el lugar fue detenida Pabla “N”, de 57 años.