Detienen a tres presuntos responsables de ataque contra alcaldesa de Cuitzeo y sus escoltas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) cumplimentó orden de aprehensión en contra de Rubén “N”, Antonio Guillermo “N” y Freddy Javier “N”, por su posible relación en el delito de tentativa de homicidio, cometido en agravio de la presidenta municipal de Cuitzeo, y de sus tres escoltas.

De las investigaciones se desprende que, el 12 de julio de 2025, las víctimas se encontraban en una fiesta celebrada en el restaurante, ubicado a un costado del lago de Cuitzeo. Al momento de retirarse del lugar, tres hombres que se encontraban cerca del estacionamiento dispararon armas de fuego en contra de la servidora pública y sus escoltas.

Durante la agresión, el personal de seguridad repelió el ataque; sin embargo, la servidora pública y los tres elementos resultaron lesionados.