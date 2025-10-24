Michoacán

Detienen a tres presuntos extorsionadores con droga y moto alterada en Apatzingán

Detienen a tres presuntos extorsionadores con droga y moto alterada en Apatzingán
CORTESÍA
Boletín de Prensa
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).-Agentes de las secretarías de Seguridad Pública (SSP) y de la Defensa Nacional (Defensa), junto con la Fiscalía General del Estado (FGE), detuvieron en el municipio de Apatzingán a tres presuntos extorsionadores en posesión de diversas dosis de droga y una motocicleta con alteraciones en sus medios de identificación.

Producto de las tareas de inteligencia de los efectivos de la Subsecretaría de Investigación Especializada (SIE) de la Guardia Civil fueron posibles los mencionados aseguramientos en la localidad de El Recreo de esta demarcación, en una acción conjunta con el Ejército Mexicano y la FGE.

Como parte de las labores pertenecientes a la Estrategia Nacional Contra la Extorsión se detuvieron a dos hombres y una mujer en portación de diversas dosis de sustancia granulosa, con las características propias de la metanfetamina, y una motocicleta con alteraciones en sus medios de identificación, mismos que fueron puestos a disposición de la autoridad competente.

Te puede interesar:
Inicia FGE investigación por muerte de perritos en Morelia; analizará sus cuerpos
Detienen a tres presuntos extorsionadores con droga y moto alterada en Apatzingán

La SSP refuerza diariamente sus acciones operativas en la región Tierra Caliente, en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno, para garantizar el orden público y el bienestar de su población.

mrh

Apatzingán
extorsionadores

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com