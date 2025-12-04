Detienen a taxista y pasajero por presunta extorsión, en carretera Uruapan-Pátzcuaro

Tingambato, Michoacán (MiMorelia.com).- Agentes de la Guardia Civil, Fiscalía, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Ejército y Policía Municipal detuvieron a un taxista y a su pasajero acusados del delito de extorsión sobre la carretera "libre" Uruapan-Pátzcuaro, cerca de esta población de Tingambato.

Se trata del taxista José Carlos L. y Adolfo Ángel V. quienes viajaban a bordo de un auto de la organización "Especial" de la ciudad de Uruapan, de marca Nissan, tipo vagoneta, con número económico 148 y placas A-469-LBW del Servicio Público.

Fue la noche de miércoles cuando las autoridades detuvieron a estas personas tras un operativo luego de que fueron señaladas por una de sus víctimas, cerca de Tingambato.

El taxista uruapense y su acompañante fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado, instancia que habrá de continuar con las investigaciones correspondientes.

rmr