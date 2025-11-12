Detienen a taxista en Lázaro Cárdenas por presunto abuso sexual contra una menor

Lázaro Cárdenas, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) logró la detención de un taxista, por su posible participación en el delito de abuso sexual, cometido en agravio de una adolescente en el municipio de Lázaro Cárdenas.

De acuerdo con las indagatorias efectuadas por la Fiscalía Regional, los hechos ocurrieron el 1 de octubre de 2024, cuando la víctima abordó la unidad conducida por Juan Manuel “N”. En un momento determinado, el chofer realizó tocamientos a la adolescente, de 14 años.

La agraviada solicitó ayuda y después descendió del vehículo. Posteriormente fue interpuesta una denuncia que permitió establecer la identidad y posible participación de Juan Manuel “N” en el delito de abuso sexual, por lo que se obtuvo una orden de aprehensión en su contra.

Elementos investigadores dieron cumplimiento al mandato judicial y dejaron a disposición del Juez de Control al transportista, a espera de que le sea resuelta su situación legal.

Fiscalía de Michoacán ratifica su compromiso de llevar ante los tribunales a toda persona que atente contra la integridad y el bienestar de las niñas, niños y adolescentes en Michoacán.

rh