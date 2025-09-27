Identifican a los seis detenidos en Zamora tras enfrentamiento con autoridades

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Resultado de acciones operativas que se llevan a cabo en Zamora, personal de la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), en coordinación con la la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y Guardia Nacional, lograron la detención de seis personas que los agredieron cuando se disponían a ejecutar un cateo en la colonia Las Fuentes; les aseguraron armas de fuego, vehículos y equipo táctico.

Derivado de denuncias que advertían la posible comisión de conductas constitutivas de delito en un inmueble de la calle Jacarandas en la colonia Las Fuentes, el Ministerio Público solicitó la respectiva orden de cateo, misma que fue obsequiada por un Juez de Control.

Por lo anterior, el personal se desplazó al lugar indicado, con apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y Guardia Nacional; sin embargo, en los momentos que pretendían ejecutar la diligencia, fueron agredidos con disparos de arma de fuego, acción que fue repelida, sin que se presentaran afectaciones físicas.