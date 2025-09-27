Identifican a los seis detenidos en Zamora tras enfrentamiento con autoridades
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Resultado de acciones operativas que se llevan a cabo en Zamora, personal de la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), en coordinación con la la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y Guardia Nacional, lograron la detención de seis personas que los agredieron cuando se disponían a ejecutar un cateo en la colonia Las Fuentes; les aseguraron armas de fuego, vehículos y equipo táctico.
Derivado de denuncias que advertían la posible comisión de conductas constitutivas de delito en un inmueble de la calle Jacarandas en la colonia Las Fuentes, el Ministerio Público solicitó la respectiva orden de cateo, misma que fue obsequiada por un Juez de Control.
Por lo anterior, el personal se desplazó al lugar indicado, con apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y Guardia Nacional; sin embargo, en los momentos que pretendían ejecutar la diligencia, fueron agredidos con disparos de arma de fuego, acción que fue repelida, sin que se presentaran afectaciones físicas.
Resultado de esta intervención, se logró la detención de Guadalupe “N”, Jesús Juan “N”, Cristian Eduardo “N”, Santos Efraín “N” y Cruz Antonio “N”. También fue asegurada una sexta persona de 17 años de edad.
En el lugar se aseguraron siete armas de fuego, entre ellas fusiles AK-47 y R-15, así como catorce cargadores, múltiples cartuchos útiles, cinco vehículos -tres automóviles y dos motocicletas-, chalecos balísticos y ropa táctica.
Las personas detenidas y todo lo asegurado fueron puestos a disposición del Ministerio Público, por su probable responsabilidad en el delito de tentativa de homicidio, perpetrado en agravio de los servidores públicos.
De igual forma, se continúan con las tareas de investigación por existir indicios que los relacionan en otros hechos constitutivos de delito.
Con acciones firmes y contundentes, en Michoacán avanzamos en el combate a la impunidad.
mrh