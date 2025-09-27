Detienen a seis en Zamora; aseguraron armas, equipo táctico y vehículos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En una acción operativa realizada en el municipio de Zamora, elementos de seguridad, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Guardia Nacional, detuvieron a seis personas tras un enfrentamiento.

Durante el operativo se aseguraron armas de uso exclusivo del Ejército, cartuchos útiles, equipo táctico y varios vehículos que quedaron a disposición de las autoridades.