Detienen a seis en Zamora; aseguraron armas, equipo táctico y vehículos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En una acción operativa realizada en el municipio de Zamora, elementos de seguridad, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Guardia Nacional, detuvieron a seis personas tras un enfrentamiento.
Durante el operativo se aseguraron armas de uso exclusivo del Ejército, cartuchos útiles, equipo táctico y varios vehículos que quedaron a disposición de las autoridades.
Entre los detenidos se encuentra un menor de edad, quien fue puesto a disposición del Ministerio Público especializado, instancia que definirá su situación jurídica conforme a la ley.
Las investigaciones continúan, ya que existen indicios que relacionan a los detenidos con otros hechos delictivos ocurridos en la región de Zamora, informaron las autoridades de seguridad.
BCT