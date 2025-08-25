Detienen a Rodrigo “N” en Morelia; en su clínica veterinaria rescataron perros, aves y reptiles maltratados

Morelia, Michoacán (Mimorelia.com).- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), a través de la Fiscalía Especializada en Combate a Delitos Contra el Medio Ambiente y la Fauna, cumplimentó orden de aprehensión contra Rodrigo “N”, por su posible relación en el delito de maltrato animal, cometido en agravio de un ejemplar canino.

De acuerdo con las investigaciones, en el domicilio ubicado en la colonia Prados Verdes, se encontraba una clínica veterinaria, en la cual se localizaron más de 100 ejemplares domésticos y de vida silvestre en malas condiciones de salud, sin higiene, así como cuerpos de animales fallecidos y otros en estado de putrefacción.