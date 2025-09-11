Detienen a presunto agresor tras ataque a Guardia Civil en Vista Hermosa

Vista Hermosa, Michoacán (MiMorelia.com).- Agentes de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Michoacán detuvieron a un hombre presuntamente relacionado con la agresión a elementos de la Guardia Civil en el municipio de Vista Hermosa.

En la autopista de Occidente a la altura del kilómetro 393, personal de Protección en Carreteras de Seguridad Vial aseguró a un hombre que viajaba a bordo de un vehículo marca Jeep.