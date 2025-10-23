Detienen a presunta cobradora de "cuota" en Tierra Caliente; traía $100 mil en billete y droga

La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) informó que esta acción se realizó en el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, en conjunto con elementos de la Sedena, Guardia Nacional y Secretaría de Seguridad Pública.

Todo comenzó cuando habitantes de la zona se acercaron a los uniformados y les señalaron que la mujer, quien viajaba en una camioneta, acababa de recoger una supuesta “cuota”. Fue entonces cuando los agentes le dieron alcance.

“Durante la revisión, se localizaron más de 100 mil pesos y una sustancia con características de metanfetamina”, detalló la FGE en un comunicado.

La mujer, identificada como Esmeralda “N”, fue puesta a disposición del Ministerio Público en Apatzingán, donde se abrió una carpeta de investigación para esclarecer su situación legal.

Además, las autoridades investigan si tiene vínculos con otros delitos en la región.

rmr