Detienen a policía de Ario por homicidio y secuestro en Salvador Escalante

Ario de Rosales (MiMorelia.com).- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Víctor Hugo “N”, elemento de la Policía Municipal de Ario, por su presunta participación en los delitos de homicidio, tentativa de homicidio y secuestro agravado, cometidos en agravio de cuatro personas en el municipio de Salvador Escalante.

De acuerdo con los datos de prueba, el pasado 4 de octubre, cinco unidades de la Policía Municipal de Ario circulaban con dirección de Santa Clara del Cobre hacia Zirahuén, y al transitar por la calle Lázaro Cárdenas se encontraron con las víctimas que viajaban en una camioneta Cadillac Escalade.

Los agentes detuvieron la unidad bajo el argumento de realizar una supuesta inspección de rutina y solicitaron a los ocupantes descender del vehículo. El copiloto atendió la indicación, mientras que la conductora Gabriela Andrea F., puso en marcha la unidad. Ante ello, los policías municipales abrieron fuego contra la camioneta, provocando que la unidad saliera del camino y sus pasajeros resultaran lesionados.

Enseguida, se aproximaron los elementos municipales, junto con al menos una persona que viajaba en una camioneta doble cabina, quien presuntamente disparó contra Gabriela Andrea F., privándola de la vida en el lugar.

Mientras tanto, uno de los tres acompañantes de la mujer fue privado de su libertad, golpeado y torturado por los policías municipales, quienes lo liberaron hasta el día siguiente.

