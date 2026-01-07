Detienen a pareja señalada de extorsionar a limoneros en Apatzingán, Michoacán

Apatzingán, Michoacán (MiMorelia.com).- Como parte de la acciones operativas del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) lograron la detención de dos objetivos prioritarios en el municipio de Apatzingán, quienes están presuntamente relacionados al delito de extorsión en contra de limoneros de la región.

Tras dar seguimiento a trabajos de inteligencia y análisis los agentes de la Subsecretaría de Investigación Especializada (SIE), lograron asegurar a un hombre y una mujer sobre la calle José María Morelos Pavón; los implicados también están relacionados a actividades ilícitas como el control de halconeo.

Los ahora detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad competente a efecto de continuar con las diligencias establecidas para determinar responsabilidades.

En toda la Tierra Caliente continúan los trabajos coordinados entre los tres ordenes de gobierno para garantizar el bienestar y la producción del sector citrícola.