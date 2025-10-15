Michoacán

Detienen a mujer con droga y radio de comunicación en Tianguis Limonero de Apatzingán

La detención, en la localidad de Chandio
Detienen a mujer con droga y radio de comunicación en Tianguis Limonero de Apatzingán
La mujer también portaba droga
MiMorelia.com
Publicado

Apatzingán, Michoacán (MiMorelia.com).- Derivado de la operatividad permanente en el Tianguis Limonero, elementos de las secretarías de Seguridad Pública (SSP) y de la Defensa Nacional (Defensa), aseguraron a una mujer en portación de droga y un equipo de radiocomunicación.

Te puede interesar:
Proponen tipificar el "halconeo" como delito en Michoacán; van por penas de hasta 7 años de cárcel
Detienen a mujer con droga y radio de comunicación en Tianguis Limonero de Apatzingán

A través de la Operación Apatzingán, mediante patrullajes efectuados en la localidad de Chandio, agentes de la Guardia Civil y el Ejército Mexicano le marcaron el alto a una mujer, quien viajaba a bordo de una motocicleta de la marca Lifan, sin placas de circulación.

En la inspección de sus pertenencias, a la mujer se le aseguraron dos dosis con hierba verde, con características propias de la droga conocida como marihuana, que en conjunto dieron un peso aproximado de 30 gramos.

CORTESÍA
Te puede interesar:
Productores de Apatzingán protestan tirando limón en calles por bajo precio
Detienen a mujer con droga y radio de comunicación en Tianguis Limonero de Apatzingán

Junto a la droga, el personal policial y castrense también le aseguró un radio de comunicación. La mujer fue puesta a disposición ante las autoridades competentes. Con estas acciones la SSP trabaja para garantizar la seguridad en Apatzingán y la región de Tierra Caliente.

rmr

Mujer
Droga
Apatzingán
Detenida

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com