Detienen a mujer con droga y radio de comunicación en Tianguis Limonero de Apatzingán

A través de la Operación Apatzingán, mediante patrullajes efectuados en la localidad de Chandio, agentes de la Guardia Civil y el Ejército Mexicano le marcaron el alto a una mujer, quien viajaba a bordo de una motocicleta de la marca Lifan, sin placas de circulación.

En la inspección de sus pertenencias, a la mujer se le aseguraron dos dosis con hierba verde, con características propias de la droga conocida como marihuana, que en conjunto dieron un peso aproximado de 30 gramos.

