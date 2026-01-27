Detienen a joven con droga en Uruapan

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Durante una acción operativa en el marco del Plan Michoacán por la Paz y Justicia (Paricutín), el personal de la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPC), la Guardia Nacional (GN) y la Guardia Civil (GC), aseguró narcótico y realizó la detención de una persona, por su presunta relación en delitos contra la salud, en el municipio de Uruapan.

Derivado de las labores de inteligencia y patrullaje preventivo en la colonia La Charanda, los agentes de la Policía de Investigación (PDI) adscritos a la Fiscalía Regional de Uruapan detectaron dos motocicletas, una de las cuales intentó darse a la fuga al notar la presencia policial, por lo que se inició una persecución que culminó metros adelante, en la colonia Buenos Aires, con la detención de Jesús Alberto “N” de 29 años de edad.

Durante la intervención, se aseguraron 30 bolsas transparentes que contenían en su interior vegetal verde con las características propias de la marihuana, así como una motocicleta marca Italika, tipo FT250, color grafito.

El narcótico, el vehículo y la persona detenida fueron puestos a disposición del Ministerio Público, quien continuará con las investigaciones correspondientes para determinar su situación jurídica.}

