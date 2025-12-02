Detienen a implicado en homicidio de mujer en hospital de Zamora

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Raúl Eduardo “N”, por su presunta participación en el homicidio calificado de Jazmín Guadalupe L., ocurrido en el municipio de Zamora.

De acuerdo con la información oficial, los hechos se registraron el pasado 5 de septiembre en el interior de un centro médico ubicado en la colonia Jardines de Catedral. En ese momento, la víctima se encontraba acompañada de su madre cuando un hombre armado ingresó al consultorio y le disparó, provocándole la muerte en el lugar.

Según la investigación de la fiscalía, tras el ataque, el agresor salió del centro médico, donde era esperado por Raúl Eduardo “N”, con quien huyó del sitio.

Como parte de las indagatorias, la Fiscalía Regional reunió datos de prueba que vinculan a Raúl Eduardo “N” con el crimen, por lo que se solicitó y obtuvo la orden de aprehensión correspondiente. Esta fue cumplimentada en reclusión, informó la institución en un comunicado oficial.

El caso continúa bajo investigación para esclarecer totalmente los hechos y determinar la situación jurídica del detenido.

