Detienen a hombre y menor de edad con 24 armas en límites de Michoacán y Guanajuato

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Resultado del operativo interestatal y del reforzamiento a las acciones para la disuasión del delito entre Michoacán y Guanajuato, en la zona limítrofe entre ambas entidades se realizó el aseguramiento de un hombre y un menor de edad en posesión de 24 armas de fuego.

Derivado de una acción coordinada en la caseta de peaje La Cinta, personal de las secretarías de Seguridad Pública (SSP) y de la Defensa Nacional (Defensa), así como de la Guardia Nacional (GN), Fiscalía General del Estado (FGE) y la Policía Estatal de Caminos de Guanajuato, se detuvo a los implicados, quienes viajaban en un vehículo de la marca Nissan.