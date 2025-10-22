Detienen a hombre en La Piedad por deber más de $133 mil en pensión alimenticia

La Piedad, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán cumplimentó una orden de aprehensión en contra de un hombre identificado como José Antonio “N”, por su presunta responsabilidad en el delito de incumplimiento de la obligación alimentaria, en agravio de sus dos hijas menores de edad.
De acuerdo con información oficial, en 2016 el imputado fue sentenciado a cubrir una pensión alimenticia a favor de sus hijas, de iniciales K.A.A.D. y G.A.D., de 14 y 10 años de edad, respectivamente; sin embargo, dejó de cumplir con el pago desde octubre de ese mismo año.
En el procedimiento civil, José Antonio “N” se había comprometido a pagar 2 mil 300 pesos mensuales, pero sólo cumplió durante los primeros tres meses. Actualmente, el adeudo supera los 133 mil pesos y continúa en aumento.
Ante esta situación, la Fiscalía Regional de La Piedad solicitó y obtuvo una orden de aprehensión, misma que fue obsequiada por un juez de control. El hombre fue detenido por elementos de la FGE y puesto a disposición de la autoridad correspondiente.
rmr