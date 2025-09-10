Detienen a hombre con más de 660 mil pesos sin comprobar en carretera Pátzcuaro-Opopeo

Salvador Escalante, Michoacán (MiMorelia.com).- Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) detuvieron a un hombre que manejaba un tractocamión en el que fueron encontrados 660 mil 500 pesos, los cuales no pudo acreditar su legal procedencia.
Labores preventivas efectuadas sobre el tramo carretero Pátzcuaro-Opopeo, permitieron que los agentes de la Guardia Civil aseguraran a un hombre que viajaba a bordo de un camión de la marca Freightliner. En el interior de la unidad, los elementos encontraron una hielera con un paquete plástico que contenía varios fajos de dinero en efectivo en billetes de distintas denominaciones.
Al no comprobar la procedencia legal del dinero, el ahora detenido fue asegurado con el efectivo y la unidad de transporte para su puesta a disposición ante la instancia correspondiente, quienes darán seguimiento al caso.
Con estas acciones la SSP trabaja para inhibir delitos en la red carretera estatal y garantizar el orden público. Las líneas telefónicas de atención de emergencias 911 y denuncia anónima 089, así como la app 911 Michoacán están disponibles las 24 horas del día para brindar atención oportuna.
