Detienen a hombre con más de 660 mil pesos sin comprobar en carretera Pátzcuaro-Opopeo

Salvador Escalante, Michoacán (MiMorelia.com).- Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) detuvieron a un hombre que manejaba un tractocamión en el que fueron encontrados 660 mil 500 pesos, los cuales no pudo acreditar su legal procedencia.

Labores preventivas efectuadas sobre el tramo carretero Pátzcuaro-Opopeo, permitieron que los agentes de la Guardia Civil aseguraran a un hombre que viajaba a bordo de un camión de la marca Freightliner. En el interior de la unidad, los elementos encontraron una hielera con un paquete plástico que contenía varios fajos de dinero en efectivo en billetes de distintas denominaciones.