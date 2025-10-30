Detienen a hombre con huachicol y arma en Huandacareo, Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En un operativo conjunto entre la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la Guardia Nacional, autoridades detuvieron a un hombre en posesión de un arma de fuego y presunto hidrocarburo ilegal en el municipio de Huandacareo.

La detención ocurrió sobre el tramo carretero que conduce a San José Cuaro, donde los elementos interceptaron una camioneta Ford que transportaba cuatro contenedores tipo cisterna con aproximadamente dos mil litros de hidrocarburo. "Al no poder comprobar el origen del hidrocarburo el implicado fue detenido", detalló la SSP en un comunicado oficial.

Durante la inspección, también se aseguró un arma de fuego calibre .380 milímetros, abastecida con 10 cartuchos útiles, lo que llevó a su puesta a disposición por violar la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. "El hombre será puesto a disposición ante la autoridad competente", indicó la dependencia estatal.