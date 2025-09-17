Detienen a hombre acusado de abuso sexual en contra de su hija en Irimbo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Alfonso “N”, por su probable relación en el delito de violación equiparada, cometido en agravio de su hija.

De acuerdo con los datos de prueba que constan en la Carpeta de Investigación, el 7 de enero de 2013, la víctima —quien en ese entonces tenía ocho años— se encontraba en su habitación cuando, en un momento determinado, fue agredida sexualmente por su padre.

Estos hechos fueron motivo de investigación por parte de la Fiscalía Regional de Zitácuaro, que reunió suficientes elementos sobre la posible participación de Alfonso “N”, por lo que solicitó una orden de aprehensión en su contra, misma que fue obsequiada por el Juez de Control y cumplimentada por la Policía de Investigación.

agm