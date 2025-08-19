Detienen a feminicida en Tangamandapio, cuenta con dos órdenes de aprehensión

Tangamandapio, Michoacán (MiMorelia.com).- Fue detenido en el municipio de Tangamandapio un hombre en portación de droga, que cuenta dos órdenes de aprehensión por los delitos de feminicidio y contra la salud, esto producto de la coordinación interinstitucional entre elementos de las secretarías de Seguridad Pública (SSP) y de la Defensa Nacional (Defensa), junto con la Fiscalía General del Estado (FGE) y las Policías municipales y comunales.

En la localidad de Tarecuato de esta demarcación, los agentes de la Guardia Civil, el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, FGE, la Policía local y las Kuarichas; efectuaban labores de prevención y vigilancia cuando aseguraron al hombre en mención, junto a 16 envoltorios de sustancia granulosa, con las características propias de la metanfetamina.

Posteriormente al revisar sus datos, se pudo constatar que el ahora indiciado cuenta con dos mandamientos judiciales vigentes por los delitos de feminicidio y contra la salud, por lo que fue puesto a disposición de la autoridad competente.