Detienen a dos por prender fuego en estación del teleférico de Uruapan

Uruapan, Michoacán (MiMorelia.com).- Dos sujetos fueron detenidos por la Policía tras generar un incendio en la construcción de una estación del Teleférico número 4 e intentar quemar una grúa industrial qué estaba en la zona.
Cerca de la medianoche se reportó un incendio en la estación ubicada sobre el boulevard Industrial, frente a la plaza Ágora, por lo que al sitio se trasladaron elementos de Bomberos Voluntarios de Uruapan y Protección Civil Municipal, así como elementos policiacos.
En el lugar fue quemada madera y una valla de plástico para tratar de dañar las instalaciones, por lo que de inmediato el fuego fue controlado.
Minutos después se reportó otro incendio en la estación ubicada sobre la Avenida Chiapas, a un costado de la Presidencia Municipal, por lo que en una rápida reacción, elementos de la Guardia Civil atraparon a dos presuntos responsables, quienes se desplazaban en un par de motocicletas, las cuales también fueron aseguradas.
Por su parte, los elementos de Bomberos sofocaron las llamas que dejaron daños considerables en una grúa utilizada para los trabajos en esa estación.
Se investiga la posible participación de los requeridos en otros hechos ocurridos en la misma región de Uruapan, por lo que fueron puestos a disposición de las autoridades competentes.
rmr