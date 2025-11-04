Detienen a dos por prender fuego en estación del teleférico de Uruapan

Uruapan, Michoacán (MiMorelia.com).- Dos sujetos fueron detenidos por la Policía tras generar un incendio en la construcción de una estación del Teleférico número 4 e intentar quemar una grúa industrial qué estaba en la zona.

Cerca de la medianoche se reportó un incendio en la estación ubicada sobre el boulevard Industrial, frente a la plaza Ágora, por lo que al sitio se trasladaron elementos de Bomberos Voluntarios de Uruapan y Protección Civil Municipal, así como elementos policiacos.