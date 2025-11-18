Detienen a cuatro personas y aseguran 38 dosis de droga en Morelia y Erongarícuaro

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Resultado de las labores operativas del Plan Paricutín, los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y de la Guardia Nacional (GN) aseguraron a cuatro personas y 38 dosis de droga, en diversos hechos registrados en las últimas horas.

En un primer suceso ocurrido en el municipio de Erongarícuaro, los agentes de la Guardia Civil y de la GN detuvieron a un hombre en portación de 20 envoltorios que contenían una sustancia granulosa con las características propias de la metanfetamina.