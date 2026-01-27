Detienen a cuatro personas por presunto fraude en venta de autos en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) detuvo a cuatro personas por su presunta responsabilidad en el delito de fraude, luego de defraudar a cinco personas con la supuesta venta de automóviles seminuevos a través de redes sociales.

De acuerdo con las denuncias, las personas detenidas —identificadas como Azucena Crystel “N”, Gabriela “N”, Nek Yunuel “N” y Alejandro “N”— ofrecían esquemas de financiamiento para adquirir vehículos, solicitando anticipos en efectivo como parte del enganche.

En total, las víctimas entregaron 200 mil 172 pesos, sin que se concretara la entrega de los automóviles. Al notar la falta de cumplimiento y tras insistir sin éxito en la devolución de su dinero, las personas afectadas presentaron las denuncias ante la Fiscalía Regional de Morelia.