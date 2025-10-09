Detienen a colombiano, presunto extorsionador de limoneros en Buenavista, Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un hombre de origen colombiano, identificado como Jhon Mario "N", alias “Llanero”, fue detenido en el municipio de Buenavista, Michoacán, presuntamente por encabezar una red de extorsión contra productores de limón en la región de Apatzingán y Tierra Caliente.

La captura fue informada esta mañana de jueves como parte de un operativo interinstitucional en la localidad de Pinzándaro, en el que participaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía General del Estado (FGE).