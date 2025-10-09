Detienen a colombiano, presunto extorsionador de limoneros en Buenavista, Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un hombre de origen colombiano, identificado como Jhon Mario "N", alias “Llanero”, fue detenido en el municipio de Buenavista, Michoacán, presuntamente por encabezar una red de extorsión contra productores de limón en la región de Apatzingán y Tierra Caliente.
La captura fue informada esta mañana de jueves como parte de un operativo interinstitucional en la localidad de Pinzándaro, en el que participaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía General del Estado (FGE).
Durante el aseguramiento, también se le decomisaron un arma de fuego calibre 9 milímetros, múltiples cartuchos útiles, envoltorios con presunta metanfetamina y un vehículo, todo ello puesto a disposición de la autoridad correspondiente.
El detenido estaría vinculado no solo al cobro de extorsiones a limoneros, sino también al reclutamiento y adiestramiento de extranjeros para llevar a cabo actos delictivos y fabricar artefactos explosivos en la región.
La SSP destacó que estos resultados reflejan los avances de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, que busca garantizar la seguridad de los sectores productivos en Michoacán. Además, se recordó que cualquier hecho delictivo puede denunciarse de forma anónima al 089.
