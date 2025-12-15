Detienen a 28 personas y aseguran armas, explosivos y vehículos en operativos en Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Como resultado de las labores del “Plan Michoacán por la Paz y la Justicia”, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Guardia Nacional (GN), en coordinación con la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR), así como la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la Fiscalía General del Estado (FGE), lograron la detención de 28 personas, así como el aseguramiento de siete armas de fuego, 406 cartuchos útiles, 27 cargadores, 18 artefactos explosivos improvisados y 21 vehículos.
Estas acciones tienen como objetivo brindar seguridad y confianza a la población, trabajadores y propietarios de establecimientos, por lo que se han intensificado los recorridos a pie, así como las visitas a empacadoras e industrias cítricas en los municipios de Nuevo San Juan Parangaricutiro, Villa Madero, Apatzingán, Buenavista, Tomatlán y Zitácuaro.
Cabe destacar que, entre el 10 de noviembre y el 14 de diciembre de 2025, las autoridades reportaron:
213 personas detenidas
83 armas de fuego aseguradas
8,866 cartuchos útiles y 440 cargadores decomisados
185 vehículos y 144 artefactos explosivos asegurados
53 kilogramos de material explosivo
51 kilos de marihuana
763 kilos de metanfetamina
28,800 litros y 15,300 kilos de sustancias químicas utilizadas para la elaboración de drogas sintéticas
11 campamentos y 31 tomas clandestinas inhabilitadas
Las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad refrendaron su compromiso con la población de Michoacán para preservar la paz pública y fortalecer la seguridad en todo el territorio estatal.
