Detienen a 28 personas y aseguran armas, explosivos y vehículos en operativos en Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Como resultado de las labores del “Plan Michoacán por la Paz y la Justicia”, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Guardia Nacional (GN), en coordinación con la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR), así como la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la Fiscalía General del Estado (FGE), lograron la detención de 28 personas, así como el aseguramiento de siete armas de fuego, 406 cartuchos útiles, 27 cargadores, 18 artefactos explosivos improvisados y 21 vehículos.