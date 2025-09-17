Detiene SSP a dos hombres y una mujer con armamento en Operación Apatzingán

Apatzingán, Michoacán (MiMorelia.com).- Como parte de la Operación Apatzingán, elementos de las secretarías de Seguridad Pública (SSP) y de la Defensa Nacional (Defensa) junto con la Policía Municipal, detuvieron a tres personas en portación de tres armas de fuego, municiones, cargadores y un vehículo.

El aseguramiento se realizó en la localidad de La Huerta, donde agentes de la Guardia Civil, el Ejército Mexicano y la Policía local realizaban tareas de vigilancia.