Detiene Guardia Civil a presuntos miembros de grupo criminal en operativo en Tingambato

Tingambato, Michoacán (MiMorelia.com).- Seis presuntos integrantes de una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que operaba en esta región de Tingambato, fueron detenidos por elementos de la Guardia Civil en posesión de armas de alto poder y chalecos tácticos.

Trascendió que, durante un despliegue operativo realizado la mañana de este 15 de enero, fueron capturados Carlos Iván G. E., de 33 años; Miguel Ángel P. O., de 40 años; Jorge Alberto V. H., de 35 años, y Gerardo Antonio A. G., de 30 años de edad, originarios del estado de Jalisco; así como Hugo Daniel P. P., de 24 años, vecino de Uruapan, y Marvin L. R., también de 24 años, este último de nacionalidad venezolana.